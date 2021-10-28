В Красноярске за три года из аварийных домов переселят более 3,8 тыс. жителей

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Более 3,8 тыс. жителей Красноярска переселят за три года из аварийного жилья. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

За 2018-2020 годы в Красноярске из аварийного жилья переселено 2 255 человек.

"За следующие три года из аварийного жилья в Красноярске планируется переселить 3 843 человека. Причем более 1 300 из них - уже до конца 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Это одно из мероприятий проекта муниципальной программы "Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Общий объем финансирования программы составляет 7 млрд рублей.

Региональной адресной программой по переселению граждан, которая реализуется в рамках муниципальной программы, предусмотрено расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их жителей должны переселить до 1 сентября 2025 года.