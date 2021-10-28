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На Ставрополье 17 ветеранов боевых действий получили субсидии на жилье

В 2021 году региону на эти цели из федерального бюджета выделено более 16 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Субсидии на приобретение жилья для ветеранов боевых действий на Ставрополье в 2021 году получили 17 человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

"Приобрели собственное жилье 5 граждан, еще 3 договора на покупку недвижимости - на стадии оформления, 9 человек занимаются подбором жилья. Средств хватает еще на 7 ветеранов боевых действий, однако положительных ответов от граждан, к сожалению, до сих пор нет", - прокомментировал и. о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что министерство строительства и архитектуры Ставропольского края реализует мероприятия по предоставлению субсидий на приобретение жилья для ветеранов боевых действий, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

По данным пресс-службы, в 2021 году региону на эти цели из федерального бюджета выделено более 16 млн рублей на 24 человека. Размер субсидии - более 641 тыс. рублей. Органы местного самоуправления уведомили всех ветеранов данной категории о возможности купить жилье с господдержкой.

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РоссияСеверный Кавказ
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