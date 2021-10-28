Льготные кредиты по сельской ипотеке на более 1,2 млрд руб. выдали с начала года в КЧР

ЧЕРКЕССК, 28 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала текущего года получили льготные кредиты по сельской ипотеке на сумму более 1,2 млрд рублей за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве сельского хозяйства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с процентной ставкой 3% получили 598 семей на общую сумму более 1 млрд 200 млн рублей", - сказали в министерстве.

За 2020 год кредиты в рамках программы получили 102 семьи, общая сумма выданных средств составила 213 млн рублей.

По программе "Сельская ипотека" годовая ставка не превышает 3%. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т. д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Срок, на который предоставляется льготный ипотечный кредит, составляет до 25 лет, а сумма кредита достигает 3 млн рублей.

Льготная ипотека действует в России с января 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником "Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года, но только один раз.