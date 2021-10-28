Объем ввода частных жилых домов в Ленобласти с начала года вырос на 51%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Объем ввода загородной недвижимости в Ленинградской области к концу сентября 2021 года вырос на 51%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"На конец сентября объем ввода индивидуального жилого строительства (ИЖС) составил 1,8 млн кв. м, за аналогичный период прошлого года - 884,6 тыс. кв. м", - рассказал представитель пресс-службы. Таким образом, с начала года показатель вырос на 51%.

В четверг заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский сообщил, что на кратный рост строительства загородной недвижимости повлияли облегчение процедуры онлайн-регистрации и пандемия COVID-19. "Конечно, во многом отразилась пандемия, потому что, на мой взгляд, из-за таких простых вещей, как невозможность полететь в отпуск, люди пришли к пониманию, что просто и возможно - это достаточно небольшие средства - построить собственное домовладение", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, объем ввода ИЖС в 2020 году составил 1,66 млн кв. м.