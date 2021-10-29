В ЕАО с привлечением бюджетных средств построят жилой комплекс на 540 квартир

ТАСС, 29 октября. Жилой комплекс на 540 квартир, 120 из которых передадут для переселения из ветхих и аварийных домов, построят на территории Смидовичского городского поселения Еврейской автономной области (ЕАО). Общий объем финансирования составит 3,2 млрд рублей, 276 млн из них - средства инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного правительством РФ, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Жилой комплекс будет включать в себя квартиры для переселения из ветхих и аварийных домов, коммерческое жилье и торгово-развлекательный центр. Общий объем финансирования составит 3,268 млрд рублей, 276 млн из них - средства инфраструктурного бюджетного кредита, остальные средства будут изысканы во внебюджетных источниках. Проект рассчитан на период с 2022 года по 2031 год", - говорится в сообщении.

Общая площадь вводимого жилья составит 21,87 тыс. кв. м. Доходы в бюджет области в рамках реализации проекта составят более 356 млн рублей. Торгово-развлекательный центр позволит создать 59 новых рабочих мест.

"Уже в следующем году в Смидовичском районе начнется строительство крупного жилого комплекса. Это позволит частично решить задачу расселения людей из аварийных домов. Мы будем продолжать составлять заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал глава региона Ростислав Гольдштейн, чьи слова приводятся в сообщении.