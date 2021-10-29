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В ЕАО с привлечением бюджетных средств построят жилой комплекс на 540 квартир

Общий объем финансирования проекта составит 3,2 млрд рублей

ТАСС, 29 октября. Жилой комплекс на 540 квартир, 120 из которых передадут для переселения из ветхих и аварийных домов, построят на территории Смидовичского городского поселения Еврейской автономной области (ЕАО). Общий объем финансирования составит 3,2 млрд рублей, 276 млн из них - средства инфраструктурного бюджетного кредита, одобренного правительством РФ, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Жилой комплекс будет включать в себя квартиры для переселения из ветхих и аварийных домов, коммерческое жилье и торгово-развлекательный центр. Общий объем финансирования составит 3,268 млрд рублей, 276 млн из них - средства инфраструктурного бюджетного кредита, остальные средства будут изысканы во внебюджетных источниках. Проект рассчитан на период с 2022 года по 2031 год", - говорится в сообщении.

Общая площадь вводимого жилья составит 21,87 тыс. кв. м. Доходы в бюджет области в рамках реализации проекта составят более 356 млн рублей. Торгово-развлекательный центр позволит создать 59 новых рабочих мест.

"Уже в следующем году в Смидовичском районе начнется строительство крупного жилого комплекса. Это позволит частично решить задачу расселения людей из аварийных домов. Мы будем продолжать составлять заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал глава региона Ростислав Гольдштейн, чьи слова приводятся в сообщении.

Теги
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