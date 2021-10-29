Треть спроса на ипотеку для самозанятых приходится на специалистов из сферы услуг

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Треть заявок на ипотечные кредиты от самозанятых граждан по итогам сентября пришлась на специалистов из сферы услуг, еще 12% - на работников в области медиа, сообщили в пятницу ТАСС в Райффайзенбанке.

"Треть обращений приходится на сферу услуг (водители, матера маникюра, парикмахеры и курьеры), а 12% - на специалистов, так или иначе связанных с медиа (сценаристы, режиссеры видеомонтажа, маркетологи и дизайнеры)", - говорится в сообщении.

Кроме того, банк получает каждую десятую заявку на ипотеку среди самозанятых от специалистов из IT-области (разработчики и программисты), 8% потенциальных ипотечных клиентов - самозанятые из сферы образования (репетиторы, коучи, тренеры), а 4% работают с недвижимостью (консультанты, риелторы и арендодатели).

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что ипотека для самозанятых наиболее востребована в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Тюмени. По данным банка, количество заявок на ипотеку от самозанятых за месяц выросло в 2,5 раза.

Режим самозанятых был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года - на всю страну. Статус самозанятого предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сентябре сообщил, что в статусе самозанятых работают около 3 млн россиян. По данным Минэкономразвития, примерно половина из них используют этот налоговый режим для подработок, совмещая его с основной занятостью. При этом около 40% самозанятых до появления этого налогового режима вообще не имели официальных доходов.