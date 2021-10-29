Кабмин выделит 2,45 млрд рублей на компенсацию гражданам взноса на капремонт

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2022-2024 годы выделит регионам из федерального бюджета более 2,45 млрд рублей в качестве субсидий на компенсации для отдельных категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом говорится в правилах предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета субъектам РФ (документ есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, из федерального бюджета на эти цели будут направлять ежегодно по 818,257 млн рублей.

Законом субъекта РФ для отдельных категорий граждан может быть предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Она рассчитывается из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

Претендовать на компенсацию в 50% могут одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет, на компенсацию в 100% - одиноко проживающие неработающие собственники старше 80 лет. Компенсацию могут получить и собственники старше 70 и 80 лет, которые проживают не одни в квартире. При этом семья должна состоять только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.