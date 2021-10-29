Аукцион по продаже бизнес-центра Dominion Tower в Москве признали несостоявшимся

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Аукцион по продаже единственного офисного здания, построенного в Москве по проекту архитектурного бюро Захи Хадид, Dominion Tower, признан несостоявшимся, так как поступила только одна заявка. Тем не менее допускается заключение договора с единственным участником, следует из протокола торгов Российского аукционного дома.

Бизнес-центр был выставлен на торги банком непрофильных активов "Траст". Единственным участником аукциона стало ООО "Евромир Групп" (Москва), которое, согласно информации системы СПАРК, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Учредителями организации выступают Ирина Кабанова и Татьяна Петухова.

Как следует из протокола, аукцион признан несостоявшимся из-за того, что для участия в нем подана только одна заявка. Однако в этом случае организатор торгов вправе заключить договор с единственным участником по предложенной цене продажи (но не ниже установленной минимальной цены) в течение 14 рабочих дней. Минимальная цена установлена в размере 2,2 млрд рублей.

Бизнес центр Dominion Tower расположен на улице Шарикоподшипниковская на юго-востоке Москвы. Объект, построенный по проекту архитектурного бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), выполнен в футуристическом стиле с элементами high-tech. Десятиэтажное здание было введено в эксплуатацию в 2014 году, его площадь составляет 21,5 тыс. кв. м. Основной арендатор помещений - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Объект был приобретен в рамках урегулирования долга по кредиту МДМ Банка, в результате реорганизации нескольких банков он поступил в управление УК "Траст Недвижимость".