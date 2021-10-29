Росстат сообщил о росте ввода жилья в сентябре на 31%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ввод жилья в России в сентябре 2021 года вырос до 10,3 млн кв. м, что на 31% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года, следует из данных Росстата.

Уточняется, что в сентябре 2021 года в России возведено 955 многоквартирных домов, построено 129,9 тыс. новых квартир. Населением построено 44,8 тыс. жилых домов.

В целом в январе-сентябре 2021 года на территории Российской Федерации введено 62,7 млн кв. м жилья, это почти на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, за девять месяцев в стране возведено 6 тыс. многоквартирных домов, построено 793,4 тыс. новых квартир. Населением построено 264,1 тыс. жилых домов. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 35,0 млн кв. м, или 55,9% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2021 года.

Как сообщал в октябре вице-премьер Марат Хуснуллин, около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года.