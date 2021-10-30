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РБК: банки изменят ставку по ипотеке

С 1 ноября ставка по ипотеке будет повышена у Совкомбанка, Транскапиталбанк (ТКБ) и "Ак Барс" и Альфа-банк
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские банки готовятся пересмотреть условия по ипотечным программам после подъема ключевой ставки Центробанком в октябре. Россельхозбанк и Металлоинвестбанк одними из первых ужесточили денежно-кредитную политику, об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

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С 1 ноября ставка по ипотеке будет повышена у Совкомбанка, Транскапиталбанк (ТКБ) и "Ак Барс" и Альфа-банк. Однако представитель Альфа-банка отметил, что окончательного решения по вопросу пересмотра ставок по ипотечным программа пока нет. В то же время Совкомбанк, ТКБ и "Ак Барсе" отказались давать комментарии, сообщает РБК.

Также в первую неделю ноября условия по изменению ипотечных программ пересмотрит МТС Банк. "Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки", - объяснила руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка Татьяна Акрамова.

Абсолют Банк рассмотрит изменения ипотечного кредитования к середине месяца. "К середине ноября мы планируем повысить ставки по нашим стандартным ипотечным продуктам на 0,5 п. п. Программ с господдержкой повышение не коснется", - отметил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

22 октября Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% годовых. Решение ЦБ оказалось намного жестче рыночных прогнозов. Причиной тому стала динамика инфляции, которая складывается значительно выше прогноза Банка России.

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