Бюджет программы реновации в Москве может превысить 6 трлн рублей

ТАСС, 1 ноября. Общий объем финансирования программы реновации в Москве может превысить 6 трлн рублей, увеличение может составить до 10%. Об этом сообщил в интервью РБК заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Мы почти две сотни домов уже сдали, сдаем, проектируем и т. д. 6 трлн рублей - это не только деньги на жилье. Это дороги и инженерные коммуникации. У нас все посчитано до каждого гвоздя. <...> Если мы говорим про инфляцию, то наверняка может сдвинуться [общая сумма на программу]. Еще будут [контракты]. У нас еще есть точечные районы, которые не попали в единый проект планировки. По общей сумме там может прибавиться еще до 10%", - сказал заммэра.

Он уточнил, что для столичной программы реновации определены 89 крупных районов строительства. "Если в один квартал завести 15 подрядчиков, которые будут строить каждый свой дом, - это будет жуть. Поэтому мы разыгрываем один крупный контракт на десять лет", - пояснил Бочкарев.

Заммэра добавил, что если компания справится и построит один дом, то потом получит право строить следующий дом. Если подрядчик не будет справляться, у властей есть право на каждом этапе выбрать другого, что закреплено банковскими гарантиями.

"К сожалению, у нас в госзакупках главный критерий успешности участника - это по-прежнему минимальная цена. Но самое дешевое не всегда лучшее, есть предел. Деньги не единственный критерий, это вопрос прогнозируемости достижения целей контракта. Мы заключаем контракты с пониманием, что к нам придут сильные подрядчики. Таких компаний около 25-30. И если они не будут справляться, мы имеем право в любой момент их убрать", - подчеркнул Бочкарев.

Ранее он сообщал, что на реализацию программы реновации в Москве в 2022-2024 годах планируется направить порядка 508,7 млрд рублей. По его словам, в ближайшие три года планируется построить около 300 домов площадью порядка 5 млн кв. м. При этом до конца 2024 года планируется начать переселение 155 тыс. москвичей, с начала текущего года обеспечена передача под заселение 50 новостроек общей площадью 594,7 тыс. кв. м.

О программе

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Всего переселяется 47,6 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали порядка 42 тыс. человек.

Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.