Почти 11 тыс. рабочих мест создадут после реорганизации бывшей промзоны Южное Очаково

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение провести реорганизацию бывшей промзоны Южное Очаково. Благодаря этому будет создано почти 11 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь двух участков бывшей промзоны Южное Очаково, подлежащих комплексному развитию, составит 26 га. В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 млрдв рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 млрд рублей. Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя Москвы Владимира Ефимова.

Всего на территории бывшей промзоны собираются построить почти 560 тыс. квадратных метров недвижимости. Редевелопмент промзоны Южное Очаково пройдет в рамках программы "Индустриальные кварталы". Проект позволяет использовать фактически заброшенные городские территории. Благодаря ему город сможет получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.