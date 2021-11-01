Вывод изношенного жилья из эксплуатации вошел в стратегию низкоуглеродного развития России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство России для реализации стратегии развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года планирует установить жесткие требования по энергетической эффективности новых зданий и выводить из эксплуатации изношенные неэнергоэффективные фонды, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина.

"Для реализации целевого (интенсивного) сценария стратегии необходима реализация следующих мер <…> в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве: выведение из эксплуатации изношенных неэнергоэффективных фондов", - говорится в документе.

Кроме того, планируется установить жесткие требования по энергетической эффективности новых жилых, общественных и промышленных зданий (классы А, А+) для снижения размера энергетических ресурсов при их эксплуатации. Так, присвоение классов энергоэффективности возможно уже на этапе строительства, в том числе с учетом использования энергоэффективного остекления.

Стратегия предполагает энергоэффективную модернизацию систем горячего водоснабжения и отопления, замену бытовых электроприборов и систем освещения на энергоэффективные, а также внедрение инструментов "умного" управления энергопотреблением.

В том числе планируется стимулировать оснащение зданий установками, использующими и производящими возобновляемую энергию (солнечные коллекторы для горячего водоснабжения, фотоэлектрические панели для выработки электроэнергии, тепловые насосы, квартирные и общедомовые утилизаторы теплоты сточных вод, измельчители пищевых отходов для переработки их в биогаз на очистных сооружениях и другое).

Власти также хотят начать использование в строительстве зданий и дорог отходов от сжигания твердого топлива (золошлаковые смеси, шлаки и т.п.).