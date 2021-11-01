В Думе предложили увеличить финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила в два раза увеличить финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов.

"Ожидаемая численность нуждающихся в жилье [инвалидов] на 1 января 2022 года составит более 22 тыс. человек. Мы предлагаем дополнительно заложить на эти цели в два раза больше средств: 1,3 млрд [рублей] - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 году, около 2,5 млрд - в 2024 году", - сказала Кузнецова в понедельник на совещании по обсуждению поправок партии "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Она уточнила, что сейчас в бюджете заложено 2 млрд рублей в 2022 году и по 1,8 млрд рублей на 2023-2024 годы. "Очевидно, что этих средств недостаточно, чтобы погасить задолженность", - сказала Кузнецова.

По ее словам, увеличение финансирования программы предоставления жилья инвалидам позволит улучшить жилищные условия более 5 тыс. человек дополнительно.

Кузнецова напомнила, что в прошлом году президент РФ поручил завершить к январю 2025 года обязательства по обеспечению жильем инвалидов, которые встали на очередь до 2005 года.

Она также отметила, что необходимо увеличить ассигнования на жилье для детей-сирот.