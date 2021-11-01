ЦБ ожидает сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России ожидает медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы, что не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье и закредитованности населения. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

"В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости", - отметил регулятор.

Такое развитие ипотечного рынка, по мнению ЦБ, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов.

"Низкий уровень названных рисков будет способствовать дальнейшей успешной реализации политики инфляционного таргетирования, постепенному заякориванию инфляционных ожиданий и, следовательно, росту доступности заемного финансирования как для заемщиков по ипотечным кредитам, так и для компаний - застройщиков", - отметил регулятор.

Портфель ипотечных кредитов

По данным Банка России, доля просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов устойчиво уменьшается в последние годы; к концу III квартала 2021 года она сократилась до 0,6%, став меньше, чем в любом другом крупном сегменте кредитного рынка. Поддержанию высокого качества ипотечного кредитного портфеля будет способствовать повышение надбавок к коэффициентам риска по предоставленным с 1 августа 2021 года ипотечным кредитам с невысоким первоначальным взносом (15-20%), сдерживающее наращивание портфеля таких кредитов.

"Таким образом, в условиях плавного сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки не наблюдается резкого сокращения спроса на недвижимость, что могло бы негативно сказаться на рынке жилья, финансовом положении застройщиков и, соответственно, долгосрочной доступности недвижимости для населения", - констатирует ЦБ.