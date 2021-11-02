Эксперт: предложение апартаментов в Москве за год сократилось почти на 50%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Предложение апартаментов в Москве по итогам третьего квартала 2021 года сократилось на 49,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проектного консалтинга риелторской компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

"В сегменте апартаментов тенденция сокращения предложения сохраняется. По сравнению с предыдущим кварталом объем предложения в Москве снизился на 8,7% и составил 334,1 тыс. кв. м (без учета элитного сегмента). В годовом выражении объем предложения сократился на 49,2%", - сказал он.

По словам Родионцева, сейчас в продаже представлено 5,8 тыс. апартаментов общей площадью 334,1 тыс. кв. м в 160 корпусах, или 97 проектах. Средние цены на апартаменты в Москве за третий квартал 2021 года увеличились в пределах погрешности (+0,5%) до 434,2 тыс. рублей за кв. м, за год апартаменты в столице подорожали на 29,4%, уточнил он.

"Спрос, остававшийся высоким на протяжении последних кварталов, в минувшем квартале сократился. За квартал объем реализованного спроса сократился на 46,7%. По сравнению с III кварталом 2020 года спрос вырос на 7,7%", - добавил Родионцев.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В апреле в Госдуму был внесен законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. В нем предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако документ не распространяется на уже построенные здания с апартаментами. Как сообщал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, закон о правовом статусе апартаментов может быть принят до конца 2021 года.