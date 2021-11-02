В ВТБ сообщили о снижении цен на московские новостройки на 2,3%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в столичных новостройках в октябре снизилась на 2,3%, до 277 тыс. руб. за квадратный метр, следует из презентации банка ВТБ со ссылкой на аналитику "Метра квадратного" (входит в группу ВТБ).

Кроме того, как следует из материалов, в Санкт-Петербурге рост цен на новостройки остановился, а в Ленинградской области за октябрь средняя стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,3%, до 122 тыс. руб. В остальных регионах за октябрь отмечено снижение на 1,2%, до 82,6 тыс. руб.

На вторичном рынке также наблюдается стагнация роста цен. Однако здесь стали исключением Москва и Петербург - рост цен в октябре там составил 1-2%.

Тренд на снижение роста цен на новостройки аналитики "Метра квадратного" отметили еще в августе, когда цены на первичном рынке Москвы в последний месяц лета сократились на 3% по сравнению с июлем. Также эксперты заявляли, что ждут укрепления тренда этой осенью.

Льготная ипотека на новостройки

Ранее программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года.

Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.