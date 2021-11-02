Минстрой предложил утроить бюджет программы по досрочному созданию инфраструктуры

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность выделить на программу льготных кредитов для подрядчиков, которые взяли на себя обязательства досрочно завершить строительство объектов по госконтрактам, 1,8 млрд рублей на 2022-2023 годы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Таким образом, общее финансирование программы увеличится в три раза.

На 2021 год на возмещение недополученных доходов банков по этой программе из бюджета было выделено 900 млн рублей.

"С учетом востребованности программы в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении на ее реализацию дополнительных средств на 2022-й и 2023-й годы в объеме 900 млн рублей ежегодно", - сказали в пресс-службе.

По данным кредиторов, прогнозируемый объем возмещения за весь период реализации программы составит 1,65 млрд рублей, отметили в министерстве.

Ранее для получения льготных кредитов были одобрены 18 проектов по строительству социальной и инженерной инфраструктуры в 10 регионах России. В основном это школы и медицинские учреждения, которые достроят как минимум на шесть месяцев раньше тех сроков, которые закреплены в госконтрактах, отмечал ранее замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

Программа поддержки позволяет исполнителям госконтрактов получить льготные кредиты по ставке не более 3% годовых на досрочное строительство объектов инфраструктуры, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, административных объектов, а также объектов социальной поддержки граждан и городской инфраструктуры. Участие в программе подтвердили 13 кредитных организаций. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.