Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы за девять месяцев увеличилось в 1,5 раза

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 50,4 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости заключили в Москве в январе-сентябре 2021 года, что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего с начала года в Москве зарегистрировано 50 377 договоров долевого участия с использованием кредитных средств, что в 1,5 раза (+55%) больше, чем в январе-сентябре 2020 года (32 522)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в III квартале 2021 года на рынке новостроек Москвы заключено 15,3 тыс. сделок с ипотекой в отношении жилых и нежилых помещений, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,5 тыс.).

В сентябре 43% договоров долевого участия оформлено с привлечением кредитных средств (5,2 тыс.), за третий квартал доля таких сделок составила 47%, что равняется показателю годом ранее за тот же период, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом за девять месяцев с начала года 50% зарегистрированных первичных договоров оформлялось с использованием кредитов. Например, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 47%", - приводятся его слова в сообщении.