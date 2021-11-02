Девелопер "Самолет" выкупит 49% проекта компании "Интеко" в центре Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Самолет" выкупит 49% проекта компании "Интеко" на Фрунзенской набережной в Москве, сообщает пресс-служба девелопера во вторник.

"Девелопер "Самолет" принял решение реализовать право выкупа 49% в проекте компании "Интеко" на Фрунзенской набережной. Компании договорились о совместной реализации проекта на этапе участия в торгах по приобретению площадки. "Самолет" планирует реализовать опцион и войти в проект в ближайшие недели - после одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой", - говорится в сообщении.

Речь идет об участке площадью около 4 га, говорится в сообщении. На нем планируется возвести жилой комплекс премиум-класса. Его наземная часть составит 74 тыс. кв. м. Ранее газета "Ведомости" писала, что "Интеко" планирует застроить площадку на месте выставочного центра "Росстройэкспо". В пресс-службе уточняют, что у "Самолета" есть право выкупить проект полностью, если у "Интеко" изменится состав собственников и структура управления.

В сообщении также отмечается, что банк непрофильных активов "Траст", владеющий "Интеко" с 2018 года, инициировал торги на электронной площадке РАД по продаже 100% акций девелопера и прав требований банка к компании. Начальная цена актива - 37,4 млрд рублей. В результате в ноябре девелопер может сменить акционера.

Федеральная антимонопольная служба в октябре одобрила покупку девелопера "Интеко", ходатайства о приобретении компании направили пять претендентов - ООО "Самолет Инт 1", ООО "Специализированный застройщик "Второй", ООО "Смайнэкс Управление Активами", ООО "Логос" и ООО "Ариеф".