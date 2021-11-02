Глава комитета Думы предложил убрать коллизию со сроками счета эскроу для защиты дольщиков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков подготовил законопроект об автоматическом продлении счетов эскроу при переносе сроков сдачи новостроек. Благодаря этому застройщики потеряют лазейку для давления на дольщиков, сообщил во вторник ТАСС депутат.

"Такая проблема не массово, но существует. Мы сейчас подготовили законопроект, мысль которого заключается в том, что счета эскроу должны автоматически продлеваться, если даже дом не сдан, чтобы застройщики не могли шантажировать дольщиков", - сказал Аксаков. При этом в поправках сохранятся возможности для привлечения к ответственности застройщиков за несвоевременную сдачу дома, в том числе штрафы и пени, добавил депутат.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о нескольких случаях, когда компании-застройщики вынуждают дольщиков подписывать дополнительные соглашения к договору долевого участия (ДДУ) о переносе сдачи дома на более поздние сроки. В допсоглашениях предлагается выразить согласие с переносом сроков, порой довольно существенным. Тех, кто отказывается подписывать, шантажируют досрочным закрытием счетов эскроу, что влечет за собой расторжение ДДУ.

Глава думского комитета пояснил, что возникновение проблемы связано с коллизией законодательства, поскольку счета эскроу открываются на определенный срок, прописанный в договоре долевого участия. Соответственно, если дом не сдан в этот срок, то счет закрывается, и деньги с него должны вернуться дольщику. При этом застройщик жилья не несет убытков - дом находится уже в более высокой стадии готовности, и продать новому дольщику освободившуюся от права требования квартиру можно дороже, чем первоначальному покупателю.

По словам Аксакова, законопроект уже направлен на согласование в Центробанк, Минфин и Минстрой. Причем, по предварительным данным, ЦБ его поддерживает, отметил депутат. Внести проект закона в Госдуму планируется в ноябре, добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.