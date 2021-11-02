Эксперты сообщили о росте спроса на аренду загородных домов на 10% в нерабочие дни

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Коронавирусные ограничения в Москве и Подмосковье привели к росту спроса на аренду загородных домов на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость" во вторник.

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

"Спрос на аренду загородных домов увеличился по сравнению с прошлым годом на 10% из-за объявленных с 28 октября по 7 ноября выходных. Карантинные меры также повлияли на активность заключения договоров на зимние каникулы, их число увеличилось на 5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются коттеджи в поселках с развитой инфраструктурой. Также арендаторы обращают внимание на то, чтобы загородный дом был полностью укомплектован бытовой техникой. В связи с пандемией появилось новое требование: арендуемый коттедж должен находиться в зоне работы служб доставки.

Цены на аренду загородных домов за год выросли в среднем на 3-4%, говорится в сообщении.

В Москве и Московской области период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, в этот период закрыты торговые центры (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек), а кафе и рестораны работают только навынос и доставку.