Цены на квартиры в Сириусе выросли в четыре раза после создания федеральной территории

ТАСС, 3 ноября. Стоимость квадратного метра недвижимости на федеральной территории Сириус выросла примерно в четыре раза с момента объявления о ее создании - со 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил эксперт по недвижимости, брокер агентства недвижимости "Атлас" Арсен Александров.

"На примере одного из многоквартирных комплексов комфорт-класса в Имеретинской низменности цена прогрессировала еженедельно в геометрической прогрессии с момента объявления о создании федеральной территории. От 100 тыс. рублей за квадратный метр до 400 тыс. за считанные месяцы", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что в ближайшие три месяца повышение стоимости не ожидается, цены достигли своего пика. Сейчас начался "высокий сезон" сделок по недвижимости. При этом спрос на жилье в Сириусе не падает.

О влиянии статуса Сириуса на интерес к недвижимости

По словам президента "Гильдии риелторов Сочи" Юлии Усачевой, интерес к федеральной территории Сириус обусловлен и благоустроенностью территории, и направлениями ее дальнейшего развития.

"Теперь все хотят быть зарегистрированы на федеральной территории Сириус. Она еще не до конца благоустроена, но уже сейчас здесь имеются набережная, велодорожки, то, чего в городе [Сочи] оборудовать невозможно, потому что город гористый, а Сириус - это идеально ровная площадка. Сейчас дорабатывается генеральный план, безусловно, там будут квартиры, но упор будет сделан на развитии образования, спорта, благополучии детей", - сказала ТАСС Усачева, уточнив, что строящихся жилых объектов на данной территории в настоящий момент немного.

Главный архитектор Сириуса Андрей Литвинов уточнил ТАСС, что до принятия генерального плана территории многоквартирного строительства в Сириусе не будет. "Были объекты, которые уже строились, но [после создания федеральной территории] нового ничего не появилось", - отметил он.

На интерес к недвижимости также влияет статус Сириуса - первой в России федеральной территории. "Создание такого знакового для страны объекта, как Сириус, придало дополнительный вес этой локации и Сочи в целом, потому что это очень статусный регион на территории нашей страны", - заявила ТАСС президент по коммерции компании AVA Group Ольга Нарт.

О Сириусе

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

На территории Сириуса намерены активно развивать науку, образование, спорт, культуру. Для этого будут использовать олимпийскую инфраструктуру, а также строить новые объекты высочайшего уровня. Например, концертный комплекс с лучшей в мире акустикой, студенческий кампус, современные спортивные и медицинские центры с лабораториями.