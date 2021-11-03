Эксперт заявил о росте спроса на загородные дома в России в 1,4 раза из-за нерабочих дней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спрос на загородные дома на территории Российской Федерации увеличился в последнюю неделю октября 2021 года в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.

"Последняя неделя перед локдауном оказалась рекордно активной для рынка загородной недвижимости. В крупных городах России в период с 25 октября по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к загородной недвижимости вырос почти в 1,4 раза - на 39%", - сказал он.

Эксперт отметил, что в разных регионах России своя динамика. Так, в Тюмени количество тех, кто интересовался загородной недвижимостью в последнюю неделю октября 2021 года, в сравнении с последней неделей октября прошлого года, выросло на 12%, в Екатеринбурге - на 34%, в Санкт-Петербурге - на 42%, в Новосибирске - на 54%, Омске - на 62%.

В Московском регионе количество обращений по покупке загородной недвижимости в нерабочие дни выросло примерно на 30%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказала ТАСС директор департамента загородной недвижимости агентства Tweed Ольга Бахметьева. "В квартирах, где все собрались в режиме 24/7, жить большим семьям сложно. Многие, оказавшись в пандемию без загородных домов взаперти в квартирах с детьми, поняли, что загород - единственный вариант, где можно выжить и как-то существовать", - сказала она.

Нерабочие дни стимулируют всплеск интереса к загородной недвижимости, подтвердила руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" (Рязань) Анна Терехова. "Люди располагают временем, многие едут загород, и по дороге заодно заезжают в приглянувшиеся заранее коттеджные поселки с целью осмотреть на месте выбранный дом", - сказала собеседница информагентства.

В выходные и нерабочие дни основную активность проявляют граждане, которые в плотном графике будней не имеют возможности осмотреть выбранные варианты, рассказала в свою очередь ТАСС директор управления элитной недвижимости риелторской компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. "Вероятно, из-за вновь вводимых запретительных мер спрос на загородную недвижимость останется на стабильном уровне до момента снятия большинства ограничений не только в России, но и в зарубежных странах", - прогнозирует она.