Единый заказчик ожидает одобрения удорожания контрактов еще по двум десяткам проектов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Единый заказчик в сфере строительства планирует получить заключения Главгосэкспертизы по увеличению цен строительных контрактов из-за удорожания стройматериалов для двух десятков объектов в ноябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов для компенсации удорожания стройматериалов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

"По двум проектам подрядчик дорабатывает документацию, и еще 15 проектов находятся на разных этапах процесса. Все заключения по увеличению стоимости в этом году будут скорее всего в первой половине ноября", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что единый заказчик уже получил два заключения Главгосэкспертизы по увеличению цены контракта с момента действия соответствующего постановления, общая сумма превышения по двум контрактам составила 116 млн рублей. Как сообщалось, первое заключение было получено в сентябре, речь идет об административном здании для размещения инспекций ФНС России в Тамбовской области, стоимость возведения которого вырастет до 7%. Кроме того, было согласовано увеличение цены контракта по строительству учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики для Кубанского государственного университета в Краснодаре (увеличение стоимости на 12,7%).

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" была создана года по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в феврале 2021 на базе шести федеральных казенных учреждений. По итогам преобразований компании были переданы 125 объектов капитального строительства, финансирование которых ведется за счет федерального бюджета. Эти объекты расположены в восьми федеральных округах.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.