Новое место найдут для домов, запланированных у культурного кластера Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя смогут найти площадку для строительства жилых домов, которые планировались в структуре культурного кластера на мысе Хрустальный, в ином месте. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава государства, посетивший Севастополь в День народного единства, оценил планы развития будущего городского музейно-культурного кластера на мысе Хрустальный. Президенту рассказали о ходе работ по созданию кластера и о планах разбить парк, на краю которого окажется мемориал погибшим в годы Гражданской войны. Путин потребовал не застраивать многоэтажками район культурного кластера в Севастополе.

"Что касается парка. <...> фонд "Национальное культурное наследие" обращался с тем, чтобы один или два жилых дома построить на территории, примыкающей к кластеру, для сотрудников. Один дом такой строится. Но я с вами абсолютно согласен, что мы можем найти площадку где-то в другом месте", - сказал Развожаев.

Он отметил, что отлаженная работа общественного транспорта позволит сотрудникам добираться до культурного кластера, если дома будут в отдалении. По словам Развожаева, максимальное количество площадей на мысе Хрустальный необходимо использовать для общественного пространства.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика. Планируется, что к концу 2023 года в составе музейного и театрально-образовательного комплексов будут построены театр оперы и балета, хореографическая академия, Российская государственная художественная галерея, которая объединит два направления (художественное и военно-историческое).