Новосибирская область удвоила финансирование для обеспечения жильем

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где в жилье нуждаются около 4 тыс. детей-сирот, увеличила финансирование на обеспечением их квартирами почти в два раза, до 1,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства труда и социальной развития региона. Отмечено, что министерством подготовлен проект ликвидации существующей на 1 января 2020 года очереди на жилье среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру труда и социального развития области Ярославу Фролову о недопустимости нарушения закона в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Сообщалось, что муниципалитеты региона не в полном объеме осваивают субвенции на приобретение жилья для детей-сирот.

"Общий бюджет текущего года превышает финансирование 2020 года почти в 2 раза и составляет 1 279,6 млн рублей, что позволит приобрести 700 жилых помещений", - сообщили в пресс-службе. Более 1,1 млрд рублей из этой суммы пойдет на приобретение жилых помещений и 173 млн рублей - на строительство домов.

По данным министерства, в 2021 году приняты дополнительные меры для решения проблемы обеспечения социальным жильем: расширена география приобретения недвижимости, предусмотрен учет стоимости одного квадратного метра по муниципалитетам и городским округам для покупки и строительства жилья, установлена дополнительная мера поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья - жилищного сертификата. На сегодняшний день 216 человек получили сертификаты, 73 из них уже приобрели квартиры. "Жилое помещение, в отличие от приобретаемого жилья и предоставляемого по договорам специализированного найма, оформляется в собственность получателя сертификата", - добавили в пресс-службе.