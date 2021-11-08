МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Цены на комнаты в Сочи удвоились за год - до 3,4 млн рублей, по темпам роста цен на этот тип жилья курорт обогнал Москву. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Абсолютный рекорд по подорожанию комнат поставил Сочи, где с ноября 2020 года они подорожали вдвое (+100,1%). Видимо, так повлиял мораторий на новое строительство, повлекший рост цен буквально на всю сочинскую недвижимость", - говорится в исследовании. Уточняется, что средняя комната в Сочи стоит 3,4 млн рублей - дороже всего в стране, за исключением Москвы (4,1 млн рублей).

В тройку лидеров с самой большой годовой динамикой роста цен на комнаты также вошли Краснодар (+54,8%) и Калининград (+48,4%). За ними следуют Севастополь (+48,4%), Санкт-Петербург (+37,4%), Чита (+36,6%), Москва (+33,3%), Казань (+29,6%), Симферополь (+29,4%) и Владикавказ (+26,3%).

Большинство городов "самой подорожавшей десятки" - курорты и туристические центры, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Люди, лишенные возможности передвигаться по миру, начали скупать недвижимость на родине. Тем, кому сильно выросшие цены уже не позволяют приобрести целую квартиру, покупают комнату, дающую возможность провести отпуск у моря, зиму в теплом климате или поработать удаленно в новой обстановке. Другие считают, что приобретение любой недвижимости в период роста цен - хорошая инвестиция, и покупают то, что по карману", - сказал он.

Согласно исследованию, средняя по стране комната стоит 976,2 тыс. рублей, что на 17,1% дороже, чем год назад.