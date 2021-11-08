Эксперты: интерес к аренде офисов в Москве не восстановился после майских нерабочих дней

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Текущий интерес потенциальных арендаторов офисных площадей в Москве находится ниже уровня, достигнутого весной 2021 года перед нерабочими днями. Новые ограничения текущей осенью стали серьезным испытанием для рынка офисной недвижимости, считают эксперты "ЦИАН. Коммерческая".

"Период роста спроса на аренду офисной недвижимости прервали майские двухнедельные каникулы, падение составило примерно треть относительно спроса в предыдущих месяцах: феврале - апреле 2021 года. В июне спрос начал восстанавливаться, однако активность так и не вернулась к весенним максимумам", - говорится в исследовании компании.

По данным "ЦИАН. Коммерческая", только в регионах потенциальный спрос летом и осенью 2021 года оказался примерно на докризисном уровне, а в Москве и Санкт-Петербурге активность - на четверть ниже, чем в начале 2020 года. В годовой динамике (когда также были анонсированы новые ограничительные меры) интерес к аренде офисов остался таким же в Петербурге, в Москве - ниже на 10%, в регионах - выше на 9%.

"Очевидно, что новый локдаун станет еще большим испытанием, поскольку и без строгих ограничений активность потенциальных арендаторов офисных площадей в столице находится ниже прошлогоднего, когда треть сотрудников год назад уже была переведена на удаленку", - отмечается в сообщении.

Для оценки потенциального спроса было проанализировано число просмотров объявлений пользователей на сайте cian.ru на рынке офисной недвижимости.

Весной президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлился с 1 по 10 мая включительно. Очередные нерабочие дни в стране были установлены президентом с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.