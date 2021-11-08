Девелоперы ждут реализации отложенного спроса на новостройки из-за нерабочих дней в ноябре

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спрос на новостройки на территории Российской Федерации вернется на прежние уровни после нерабочих дней и продолжит расти в ноябре 2021 года. Такой прогноз ТАСС дали опрошенные в понедельник девелоперы из разных регионов России.

"В нерабочие дни мы принимали звонки, но не принимали людей в офисах продаж. Звонков было много, примерно как в обычный рабочий день. Это значит, что сейчас все эти люди приедут на встречи. Они придут с небольшой задержкой просто, так как это было невозможно на прошлой неделе", - сказал ТАСС совладелец девелоперской компании "Создатели" Илья Пискулин (Тюмень).

Несмотря на ограничения, которые были введены на период ноябрьских праздников, наблюдалось увеличение числа звонков и записей на онлайн-показы, рассказали ТАСС в пресс-службе девелоперской компании "Крост" (Московский регион). "Количество звонков увеличилось по нашим объектам на 17%, что связано с увеличением онлайн-активности клиентов", - сообщили в компании.

После окончания нерабочих дней спрос вернется к прежнему уровню и будет расти, потому что ноябрь-декабрь для девелоперов - сезон, рассказала информагентству руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" (Рязань) Анна Терехова. В дальнейшем спрос удастся сохранить, в том числе благодаря программам субсидирования, которые многие застройщики запустили после изменения условий госпрограммы льготной ипотеки, отметил в беседе с ТАСС коммерческий директор девелоперской группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гуторов (Тюмень, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург).

"Очевидно, покупатели ждут спецпредложений, которые застройщики и банки традиционно запускают в конце ноября-декабре. Вероятно, в этот период отложенный спрос будет конвертирован в сделки", - рассказали ТАСС в пресс-службе девелоперской компании "Брусника", которая реализует проекты в Подмосковье, Свердловской, Курганской, Тюменской, Новосибирской областях, а также в ХМАО.

Спрос уже начинает расти, так как потенциальные покупатели опасаются дальнейшего повышения ипотечных ставок, высказал мнение коммерческий директор девелоперской компании 3S Group Дмитрий Пичугин (Москва). "Центральный банк уже начал увеличивать ключевую ставку - сейчас она составляет 7,5%. В скором времени банки будут повышать ставки на 0,5-1%. Многие клиенты хотят купить жилье по текущим ипотечным ставкам", - сказал собеседник информагентства.

О нерабочих днях

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. При этом в ряде регионов приняли решение объявить их раньше. С 8 ноября режим продлен в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.