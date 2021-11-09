Минстрой предложил расширить возможность увеличения цен строительных контрактов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минстрой предложил распространить возможность увеличивать стоимость контрактов из-за роста цен на стройматериалы на договоры, заключенные на срок менее одного года. Соответствующий проект федерального закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Особый порядок вступления в силу законопроекта, а также положение о распространении действия федерального закона на государственные контракты, муниципальные контракты, заключенные с 1 января 2021 года, предусмотрены в целях предоставления возможности изменения цены контрактов со сроком исполнения более одного года, в связи с наступлением независящих от сторон контракта обстоятельств, наступление которых они не могли предвидеть, до завершения 2021 финансового года", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта приводят статистику, согласно которой 29,4 тыс. строительных компаний и членов саморегулируемых организаций заключили 65,6 тыс. госконтрактов на 874,4 млрд рублей со сроком реализации менее одного года. По этим договорам нет возможности компенсировать убытки из-за роста цен на стройматериалы. По подсчетам Минстроя, это примерно 175 млрд рублей или в среднем 2,7 млн рублей на одну строительную компанию.

Таким образом, в документе отмечается, что без изменения закона совокупно строительные компании не получат поддержку от государства на сумму около 475 млрд рублей. "Более 20% строительных компаний, членов саморегулируемых организаций попадают под риск банкротства, что в свою очередь повлечет увеличение количества незавершенного строительства в рамках выполнения государственных контрактов", - говорится в пояснительной записке.

Рост стоимости строительных материалов привел к удорожанию государственных контрактов в среднем на 15-20%, следует из анализа правоприменительной практики закона. Принятие законопроекта позволит стабилизировать финансовую ситуацию в сфере строительства и капитального ремонта, а также снизит вероятность банкротства подрядных организаций, добавляется в пояснительной записке.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом для контрактов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, нужно провести повторную государственную экспертизу проектной документации. В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата на октябрь, с начала года стройматериалы подорожали на 23,75%.