Россиян будут уведомлять о способах улучшить жилищные условия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует уведомлять граждан о доступных им способах улучшить свои жилищные условия благодаря государственным программами. Об этом во вторник сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев на онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства".

"Мы совместно с Минфином, Минтрудом, Минцифры и Минстроем согласовали межведомственные дорожные карты, которые предусматривают, в том числе, проактивное уведомление граждан о доступных механизмах и способах улучшения жилищных условий при наступлении тех или иных жизненных событий. То есть не нужно будет искать эту информацию где-то, у кого-то спрашивать, информация будет сама приходить", - сказал Ковалев.

Кроме того, ДОМ.РФ вместе с Минтрудом ведет работу над включением вопросов, касающихся жилищной сферы, в единый контактный центр министерства, добавил Ковалев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что в России будет создана Единая цифровая платформа в социальной сфере. Он отметил, что перед правительством стоит задача - усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной, чтобы человек получал ее без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно.