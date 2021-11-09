Дума приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе таунхаусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки, разграничивающие в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом".

Документ внес в Госдуму в сентябре кабмин. Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

Блокированная застройка представляет собой жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. У застройки такого типа должно быть не более трех этажей при общем количестве совмещенных домов не более десяти. Каждый из домов-блоков должен предназначаться для проживания одной семьи и иметь общую стену без проемов с соседними домами. На российском рынке загородной недвижимости этот тип застройки называется таунхаус.

Блокированная застройка имеет несколько юридических особенностей, ввиду которых занимает промежуточное правовое положение между частным и многоквартирным домом. Так, сейчас застройщики должны юридически выделять отдельный земельный участок под каждым блоком. Для проживающих в таких домах отдельно выделенный в собственность участок не всегда необходим, но его оформление создает дополнительные издержки для застройщика. Впоследствии это дробление может создать сложности при управлении жилым фондом из-за необходимости эксплуатации общих коммуникаций, которые проходят через несколько частных земельных участков.

Защита собственников

Как пояснил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников.

"Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья, такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть фактически их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения категории здания", - отметил он.

Как указал со своей стороны председатель профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, "участие таких домов в региональных программах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сейчас невозможно". "После внесения соответствующих уточнений в законодательство дома блокированной застройки могут быть включены в такие программы", - пояснил он журналистам.