Минстрой предложил распространить жилищные выплаты на молодых педагогов вузов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минстрой России предложил предоставлять выплаты на покупку жилья не только молодым ученым, но и молодым педагогическим работникам научных или образовательных организаций. Соответствующий проект постановления во вторник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства разработан в целях <...> распространения указанных мер государственной финансовой поддержки на молодых педагогических работников, занимающих должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученое звание доцента и (или) профессора", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас молодой ученый может претендовать на выплату на жилье, если он работает в научной или образовательной организации научным работником и его общий стаж в этой должности составляет не менее пяти лет. Таким образом, существует дискриминация молодых ученых, работающих в должностях, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, отмечается в пояснительной записке.

По линии Минстроя России поддержка в виде выплат на приобретение жилья оказывается 18 категориям граждан. В частности, участником программы может стать молодой ученый с пятилетним стажем, если его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) или 40 лет (для докторов наук) и если он признан научной организацией нуждающимся в социальной выплате.

Ранее в Минстрое сообщили, что в 2021 году планируется улучшить жилищные условия 53,5 тыс. семей отдельных категорий граждан. На эти цели выделено более 29,7 млрд рублей.