Госдума меняет порядок контроля за квалификацией специалистов в сфере строительства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательном наличии у специалистов в сфере строительства свидетельства о квалификации, документом одновременно упраздняется ряд процедур в этой сфере.

Согласно проекту закона, требование о периодическом повышении квалификации главных инженеров и главных архитекторов проектов (то есть лиц, которые организуют работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства) заменяется обязательным требованием о наличии у таких специалистов свидетельства о квалификации, полученного в соответствии с законом "О независимой оценке квалификации".

Одновременно с этим фактически упраздняется полномочие Минстроя по определению порядка ведения реестров и внесения в них изменений. "Регламентные процедуры определяются национальными объединениями саморегулируемых организаций самостоятельно в своих внутренних документах", - указано в пояснительной записке.

Кроме того, требование о наличии свидетельства о квалификации распространяется как на физических лиц, вновь включаемых в национальный реестр специалистов, так и на специалистов, уже включенных в него. Если свидетельство о квалификации отсутствует или срок его действия истек, специалист будет исключен из реестра.

Минстрой России наделяется полномочиями по утверждению перечня специальностей в области строительства.

При этом исключается полномочие правительства по установлению порядка и условий размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения его размера. Данные условия, прежде установленные в подзаконном акте, будут обозначены непосредственно в Градостроительном кодексе РФ.