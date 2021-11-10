Компенсации обманутым дольщикам могут применяться чаще из-за удорожания стройки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Механизм выплаты компенсаций дольщикам проблемных объектов может применяться чаще, чем достройка из-за повышения стоимости строительства. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ сообщил в среду генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"В связи с тем, что стоимость строительства растет, критерии экономической эффективности меняются, и мы предполагаем, что в будущем основные решения будут в пользу выплат. С одной стороны, это позволит уместиться в лимит бюджетных средств, который есть для решения этой проблемы. А с другой стороны, проблема граждан будет быстрее решена", - сказал Тимофеев.

Сейчас для восстановления прав обманутых дольщиков используются два механизма: завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций. Решение в каждом случае принимает наблюдательный совет Фонда дольщиков. По словам Тимофеева, в первом полугодии 2021 года в 70% случаев набсовет принимал решение о достройке объекта и в 30% - о выплате компенсации.

Генеральный директор Фонда дольщиков уточнил, что окончательно проблема обманутых дольщиков в России будет решена к декабрю 2023 года.