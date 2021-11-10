Около 60% конкурсов на поиск подрядчика по капремонту не состоялись в 2021 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 60% конкурсов, которые проводятся в России на поиск подрядчика по капитальному ремонту, в 2021 году не состоялись из-за неадекватной стоимости начальной максимальной цены контракта в связи с удорожанием стоимости строительных материалов. Об этом сообщил в среду президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков.

"Мы анализируем практику, и около 60% конкурсов, которые проводятся на поиск подрядчика по капитальному ремонту, в этом году не состоялись", - сказал он на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса.

Потенциальные подрядчики не готовы браться за выполнение работ за суммы, которые обозначены в выставленных на тендер контрактах из-за несоответствия стоимости начальной максимальной цены контракта современным реалиям на рынке строительных ресурсов, пояснил Глушков в беседе с ТАСС. "Конкурсы, которые проводятся региональными операторами, посчитаны в ценах прошлых периодов без учета роста стоимости стройматериалов, который произошел", - уточнил он.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26%. В августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Позднее кабмин одобрил пересмотр стоимости уже заключенных госконтрактов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из-за роста цен на строительные материалы в пределах 25%.