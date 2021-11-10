Фонд ЖКХ призвал отказаться от строительства неэнергоэффективных домов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил отказаться от строительства неэнергоэффективных домов. Об этом в среду сообщил генеральный директор - председатель правления фонда Константин Цицин на расширенном заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

"У нас сегодня почти ни один орган федеральной власти не занимается энергосбережением, кроме Минстроя. Это серьезная проблема. У нас есть предложение, чтобы все-таки строить достаточно энергоэффективные дома и отказаться от строительства неэнергоэффективных домов", - сказал Цицин.

Он напомнил, что в 2009 году был принят федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По мнению Цицина, этот вопрос необходимо закладывать в стратегии развития и самого строительства.

Ранее правительство России утвердило стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в рамках которой в том числе планируется установить жесткие требования по энергетической эффективности новых зданий и выводить из эксплуатации изношенные неэнергоэффективные фонды.