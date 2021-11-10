Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал законопроект об апартаментах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании в среду одобрил законопроект группы сенаторов и депутатов, который регулирует правовой статус апартаментов и вводит понятие многофункционального здания, с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.

"Мы должны работу по этому вопросу запустить и в конце концов проблему правового статуса апартаментов решить - как тех, которые уже есть, так и тех, которые будут. Я понимаю, что к подходам законопроекта вопросов много. Напомню, что если мы в первом чтении законопроект примем, тогда мы будем его дорабатывать в консультации с нашими коллегами из Совета Федерации, авторами, с правительством, администрацией президента", - сказал на заседании председатель комитета Сергей Пахомов.

Он добавил, что это сложнейший вопрос, к которому за десятки лет существования апартаментов пока никто не приступил. "Я считаю, что в данном случае мы должны первое чтение поддержать", - добавил депутат.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

При этом вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, сообщал ранее ТАСС, что вопрос о наделении новым правовым статусом уже построенных зданий с апартаментами будет обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению. В мае концепция законопроекта с рекомендациями о доработке уже была поддержана другим думским комитетом - по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.