В РФ могут ввести штрафы за нарушение срока внесения цен на стройресурсы в информсистему

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает ввести административную ответственность в виде предупреждений и штрафов в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей - производителей строительных ресурсов за нарушение срока внесения информации о ценах на стройматериалы в федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Соответствующий проект федерального закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"Основной задачей законопроекта является установление административной ответственности за нарушение установленного законодательством о градостроительной деятельности срока представления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, подлежащих размещению во ФГИС ЦС, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, обязанными представлять такую информацию при мониторинге цен строительных ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Сегодня, согласно закону, информацию о ценах на строительные ресурсы необходимо размещать во ФГИС ЦС ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а с 2022 года - ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Предполагается, что под административное наказание могут попасть индивидуальные предприниматели, юридические и должностные лица, которые обязаны представлять информацию, необходимую для формирования сметных цен на строительные ресурсы. Административные дела, связанные с нарушениями сроков внесения такой информации, предлагается рассматривать в районных судах.

Авторы законопроекта отмечают, что за аналогичные правонарушения в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы по статье "Непредставление первичных статистических данных" в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. рублей - для юридических лиц, а за повторное правонарушение - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, по статье "Непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей - для юридических лиц.

О ценообразовании в строительстве

В настоящее время в строительстве применяется базисно-индексный метод ценообразования, когда цены на стройматериалы и виды работ регулярно умножаются на рассчитанные на основе прошлых лет индексы. Ресурсно-индексный метод будет предусматривать сочетание ресурсного метода, предполагающего мониторинг актуальных рыночных цен, с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Как отмечал глава Минстроя Ирек Файзуллин, ресурсно-индексный метод позволит приблизиться к справедливой оплате строительного труда.

Переход к ресурсному методу предполагает, что в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) будет содержаться достаточный объем информации о сметных ценах строительных ресурсов. В пояснительной записке законопроекта Минстроя отмечается, что сегодня наполняемость ФГИС ЦС в строительстве остается недостаточной и достигает около 15%.