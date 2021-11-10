Росреестр предложил включить в ЕГРН сведения о лесопарковых зеленых поясах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сведения о границах лесопарковых зеленых поясах планируется внести в Единый государственных реестр недвижимости. Соответствующий проект федерального закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и федеральный закон "Об охране окружающей среды" планируется предусмотреть внесение сведений в ЕГРН о лесопарковых зеленых поясах путем дополнения сведений реестра границ ЕГРН новым видом сведений о таких поясах без их отнесения к числу зон с особыми условиями использования территории", - отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что закон "Об охране окружающей среды" предусматривает включение лесопарковых зеленых поясов в ЕГРН, однако этот пункт не включен в закон "О государственной регистрации недвижимости".

К лесопарковым зеленым поясам относятся зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, которые включают территории с лесами, водными объектами, природными ландшафтами, а также территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему. "Исходя из данного понятия, лесопарковые зеленые пояса невозможно однозначно отнести к зонам с особыми условиями использования территории", - добавляется в пояснительной записке.