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Свыше 700 обманутых дольщиков в России не обратились за получением компенсаций

Обманутые дольщики имеют право обратиться за компенсацией в любое время с начала выплат, однако срок предоставления заявлений ограничивается завершением процедуры конкурсного производства застройщика

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 770 обманутых дольщиков, которые имеют право на компенсацию за недостроенное жилье, так и не подали документы на выплаты, сообщила в среду пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"С конца 2019 года наблюдательным советом фонда приняты решения о выплате компенсаций порядка 27,6 тыс. граждан, которые вложили денежные средства в строительство 488 проблемных объектов. Из них 24,1 тыс. человек в 45 регионах уже получили денежное возмещение. Но порядка 770 человек даже не обратились с заявлениями на выплату", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Константина Тимофеева.

У остальных дольщиков заявления пока находятся на рассмотрении или выплаты еще не начались (это касается долгостроев, решения по которым были приняты в сентябре - октябре 2021 года).

Обманутые дольщики имеют право обратиться за компенсацией в любое время с начала выплат, однако срок предоставления заявлений ограничивается завершением процедуры конкурсного производства застройщика. Банк не будет принимать заявления дольщиков, поданные после завершения этой процедуры. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на сайте Фонда дольщиков.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в России насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.

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