Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о правовом статусе апартаментов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости, этот документ в том числе позволит гражданам регистрироваться в них.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне, предусмотрев отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри зданий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. "При государственной регистрации права собственности на жилое или нежилое помещение в многофункциональном здании одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения, составляющие общее имущество в нем, доля в праве на земельный участок, на котором расположено многофункциональное здание. Государственная регистрация права собственности на многофункциональное здание не осуществляется", - подчеркивается в законопроекте.

Законопроект был внесен в конце апреля группой сенаторов и главой комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым, который в Госдуме седьмого созыва возглавлял комитет по транспорту и строительству. Как отметил в мае вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, правительство РФ намерено обсудить вопрос со статусом уже возведенных апартаментов в ходе обсуждения законопроекта. В нынешней редакции документ касается только будущих зданий.