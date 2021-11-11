Кабмин призывает точнее определить статус апартаментов во внесенном в Думу законопроекте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости, высказав при этом целый ряд замечаний к нему. Документ опубликован в думской электронной базе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний, изложенных в приложении", - говорится в тексте.

В отзыве указано, что вводимое понятие многофункционального здания "нуждается в дополнительном разграничении с понятием многоквартирного дома, а также в согласовании с нормами Градостроительного кодекса" РФ и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. "Следует также отметить, что в целом в законопроекте необходимо более точно определить правовой статус помещений и общего имущества в многофункциональном здании", - указывают в кабмине.

Там также считают, что уточнения требуют и проектируемые нормы об условиях "перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональных зданиях". В частности, необходимо более детальное регулирование этого механизма "с целью исключения многократного увеличения нагрузки на существующие объекты социально-бытовой инфраструктуры".

Законопроект в четверг будет рассмотрен в первом чтении. Он дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.