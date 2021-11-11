"Сбер" к апрелю запустит проект по цифровому проектному финансированию жилой недвижимости

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" рассчитывает к апрелю 2022 года запустить проекты по цифровому проектному финансированию жилой недвижимости, чтобы сократить время принятия решения по таким кредитам до пяти дней. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы видим, что темпы продаж готового и строящегося жилья превышают прогнозы: более 75% проектов с эскроу по объемам продаж реализуются с опережением планового значения. Тут также виден тренд на цифровизацию и ускорение принятия решений. Наша цель - принимать решение за срок не более пяти дней с момента подачи клиентом документов, и мы планируем запустить проекты по цифровому проектному финансированию жилой недвижимости, до 1 апреля 2022 года мы уже предложим рынку MVP (тестовая версия) соответствующего продукта", - отметил он.

По словам топ-менеджера, кредитный портфель по жилой недвижимости в "Сбере" превысил 1,5 трлн рублей, а доля банка на рынке в этом сегменте составляет более 50%.

"За девять месяцев 2021 года мы наблюдаем прирост поступивших заявок на 35% в годовом выражении, прирост одобрений по заявкам застройщиков в этот период составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем сохранения текущей динамики и до конца года", - подчеркнул Попов.

Он отметил, что с 2019 года происходило ежегодное удвоение портфеля девелоперов жилья в "Сбере", но в дальнейшем такого активного роста, как в период 2019-2021 годов, не будет, поскольку большинство проектов уже реализуются с применением нового механизма.

"Мы ожидаем, что прирост портфеля будет в районе 50% к концу 2022 года по сравнению с 2021 годом. Прирост финансирования в дальнейшем будет возможен только за счет увеличения объемов строительства", - резюмировал Попов.