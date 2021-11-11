Свердловские власти расширили возможности для собственников жилья в проектах КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Свердловской власти расширило возможности для улучшения жилищных условий собственников, участвующих в проектах комплексного развития территории (КРТ). Они смогут приобрести квартиру большей площади или с большим числом комнат, в том числе за счет субсидий и социальных выплат, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Собственники квартир, участвующие в проекте комплексного развития территории, смогут приобрести квартиру большей площади или с большим числом комнат - в том числе за счет субсидий и социальных выплат. Соответствующий порядок утвержден 11 ноября на заседании регионального кабинета министров, состоявшемся под руководством и. о. губернатора Алексея Шмыкова", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем докладе министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, постановление утверждает порядок приобретения такого жилья. Для этого собственнику необходимо будет обратиться к компании, реализующей проект комплексного развития территории жилой застройки. В письме нужно указать, какой именно должна быть квартира, отличная от той, что предоставляется, сколько в ней должно быть комнат и какой она должна быть по площади, где она должна располагаться. Сумма доплаты составляет разницу между рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения и стоимостью квартиры, которую собственник желает приобрести.

Администрация Екатеринбурга ранее определила два пилотных участка для реализации проектов комплексного развития территории. Они расположены в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и сразу после Великой Отечественной войны. Следующим шагом станет проведение общих собраний собственников жилья в расположенных на них многоквартирных домах. Если две трети жильцов поддержат проект КРТ, то муниципалитет проведет торги на право заключения инвестиционного договора. Дом будет исключен, если против его участия в проекте комплексного развития территории проголосуют больше трети жильцов.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.