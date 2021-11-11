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Госдума перенесла на неделю рассмотрение законопроекта об апартаментах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг по предложению спикера Вячеслава Володина перенесла на неделю рассмотрение правительственного законопроекта, который позволяет придавать апартаментам статус жилых помещений.

В ходе дискуссии Володин отметил, что регионы понесут дополнительные издержки в случае принятия этого закона. Кроме того, документ подвергли критике представители нескольких думских фракций.

"Было бы правильно, исходя из прозвучавших выступлений, нам с вами данный законопроект перенести для рассмотрения на следующую неделю, - сказал Володин. - За это время запросить официальное заключение правительства профильному комитету, на рассмотрение законопроекта пригласить министра правительства РФ, отвечающего за вопросы строительства и жилищной политики". Предложение был поддержано подавляющим числом голосов.

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