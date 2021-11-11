НОСТРОЙ предложил включить создание региональных операторов ИЖС в стратегию стройотрасли

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) предлагает включить создание региональных операторов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков на слушаниях по проекту стратегии в Общественной палате РФ в четверг.

"В стратегии написано про земельные банки, про механизмы привлечения средств, про новое ипотечное меню. Но тем не менее непонятен инструмент, как развивать ИЖС в каждом субъекте. У нас есть позитивный опыт в Белгородской области, где предлагается создавать региональных операторов. Это структура, которая осуществляет развитие ИЖС и отвечает за это. Потому что есть свои особенности, нужно эти моменты в стратегии отразить", - сказал Глушков.

В апреле ТАСС сообщал, что региональные операторы ИЖС могут быть созданы к 2025 году в каждом регионе. Первые такие организации могут появиться в субъектах с наработанной практикой ИЖС - таких как Белгородская, Липецкая, Ленинградская, Московская области. Речь об этом шла во время обсуждения в правительстве РФ с экспертами по направлению "Агрессивное развитие инфраструктуры", которое разрабатывается в составе стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.

Как сообщалось, Минстрой объединяет две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства.