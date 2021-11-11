Москва вошла в пятерку лидеров мирового рейтинга по темпам роста цен на элитное жилье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва по итогам III квартала 2021 года заняла четвертое место в мире по темпам роста цен на элитное жилье. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Российские города - Москва и Санкт-Петербург - в III квартале 2021 года вошли в топ-10 индекса: четвертое и десятое места соответственно. Годом ранее Москва находилась на 22 строчке (+1,3%), а Санкт-Петербург - на 31 позиции с отрицательной динамикой цен (- 0,6%)", - говорится в материалах.

Уточняется, что в 46 городах, данные по которым были проанализированы, средний темп роста показателя составил 9,5%. Москва со значением индекса в +20,5% вошла в пятерку лидеров наряду с Майами (+26,4%), азиатскими городами Сеулом (+22,6%) и Шанхаем (+20,5%), Торонто (+20,4%).

"Открытие границ и нормализация ситуации в международном авиасообщении, а также перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, повышения налогов и принятия других стабилизирующих мер по "охлаждению" роста цен на рынках жилья во многих странах - все эти факторы оказали значительное влияние на высокую динамику показателя в III квартале 2021 года", - прокомментировал результаты рейтинга управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Максимальные цены на суперэлитные новостройки в Москве в октябре 2021 года достигли 7 млн рублей за квадратный метр при средней стоимости 767,5 тыс. рублей за кв. м, сказала ТАСС генеральный директор агентства элитной недвижимости Tweed Ирина Могилатова. "На Остоженке и Замоскворечье стоимость в проектах на старте продаж уже составляет от 2 до 7 млн рублей за квадратный метр. Цены в ближайший год не упадут, а могут даже подняться, поскольку всем мире спросом пользуется недвижимость, которая продается в ограниченном количестве", - сказала она.

За полгода цены на элитные новостройки в Москве выросли на 33,2%, за год - на 36%, сообщила ТАСС директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. "На мой взгляд, восстановления объема экспозиции и, соответственно, относительной стабилизации прайса, следует ожидать не ранее второго квартала 2022 года", - сказала она.