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ДОМ.РФ заявил, что банки удерживают ставки по льготной ипотеке на минимальном уровне

В некоторых случаях ставки понизились

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские банки удерживают минимальный уровень ставок по льготным ипотечным программам с господдержкой, несмотря на рост процента в рыночном сегменте жилищного кредитования, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ в четверг.

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"С 22 октября, когда Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5%, средневзвешенные рыночные ставки предложения по ипотеке незначительно повысились - в пределах 0,1 п.п. При этом ставки по госпрограммам остались на минимальных значениях, а в некоторых случаях понизились. Так, по "Льготной" и "Семейной ипотеке" они уменьшились на 0,02 п.п. и составили 5,97% и 4,97% соответственно. По "Дальневосточной ипотеке" средневзвешенная ставка остается на беспрецедентно низком уровне - 0,13%", - говорится в релизе.

В нем также отмечается, что растет спрос на программы "Семейной ипотеки" после изменения их условий. По данным ДОМ.РФ, с 28 октября по 4 ноября рост выдачи кредитов по "Семейной ипотеке" составил 49% (3,6 тыс. кредитов на 15,4 млрд рублей).

"Особенным спросом сейчас пользуется "Семейная ипотека", распространенная на семьи с одним ребенком. Это значительно повысило ее охват. Банки конкурируют друг с другом за возможность выдать такие кредиты и предлагают значительные скидки к предельной ставке, установленной в рамках программы", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

По "Льготной ипотеке" банки с 28 октября по 4 ноября выдали 4,4 тыс. кредитов на 9,6 млрд рублей, по "Дальневосточной ипотеке"- 0,4 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей.

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